Молдавия, , 15:27 — REGNUM Правительству Молдавии и сформировавшей его партии «Действие и солидарность» (ПДС) следует экономить расход газа за счет обеспечения институтов власти. Об этом 3 августа заявил лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

Илан Шор Чурбан

Он раскритиковал меры, предложенные властями для сокращения потребления газа на 15%. Планируется понизить температуру теплоносителя в централизованной системе отопления на 10% и отключать освещение улиц после 23:00. Кроме того, решено десять дней каждый месяц обучать детей в школах удалённо.

«В двух словах всё выглядит примерно так: ПДС хочет принести тьму на улицы и затемнить умы наших детей. Ничего вас не получится, бездари! — заявил оппозиционный лидер. — Школы должны оставаться открытыми, а дети должны ходить на занятия в обычном режиме».

Ранее Шор призывал оппозиционные силы Молдавии объединиться, чтобы «снести» действующую власть.

Стоит отметить, что Молдавии готовятся к тому, что Газпром перестанет поставлять газ. При этом решено сократить потребление голубого топлива на 15%, независимо от объёмов поставок.

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