Захаровский район, Рязанская область, 3 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Изготовление крупных партий психотропного вещества пресекли полицейские в Захаровском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе регионального УМВД. По подозрению в организации нарколаборатории задержан 23-летний житель подмосковного Люберецкого района.

https://62.мвд. рф/ Подпольная нарколаборатория

Оперативники вели наблюдение за молодым химиком. Мужчина завёз в частный дом своего знакомого в селе Большое Коровино необходимые оборудование и химические реактивы. В момент задержания подозреваемого полицейские обнаружили в подпольной лаборатории 3,365 кг готового синтетического наркотика и ёмкости с жидкостью, содержащей психотропное вещество. Экспертизой установлено, что масса запрещённого препарата в сухом остатке составила 4,337 кг. Таким образом, суммарно из незаконного оборота изъято почти восемь килограммов наркотика.

По предварительным данным, злоумышленник планировал вывезти криминальный товар в Московскую область, а затем бесконтактно сбыть оптовыми партиями.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключён под стражу.