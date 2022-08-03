Истра, Московская область, , 15:23 — REGNUM В результате крупного пожара в подмосковном селе Петровское пострадали 11 человек. Об этом 3 августа сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья Иван Коновалов © ИА REGNUM

«Всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, девятерым помощь оказана амбулаторно», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь возгорания складских помещений в подмосковном Петровском составила 3,5 гектара, для тушения пожара были задействованы вертолеты и десятки других единиц спецтехники.

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