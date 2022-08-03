Истра, Московская область, 3 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В результате крупного пожара в подмосковном селе Петровское пострадали 11 человек. Об этом 3 августа сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Иван Коновалов ИА REGNUM Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья

«Всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, девятерым помощь оказана амбулаторно», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь возгорания складских помещений в подмосковном Петровском составила 3,5 гектара, для тушения пожара были задействованы вертолеты и десятки других единиц спецтехники.