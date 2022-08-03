Москва, , 15:23 — REGNUM Китай наносит первый удар по экономике Тайваня, эмбарго на импорт в КНР из Тайваня наложено на 3 тыс. товаров, отметил депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Duma.gov.ru

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«Китай — главный торговый партнёр Тайбэя. На него приходится 28 процентов тайваньского экспорта. Для сравнения: на США чуть больше семи», — отметил Морозов в телеграм-канале.

Следующий удар Китай хочет нанести по технологическому рынку острова, добавил парламентарий.

«Одновременно продолжится военное давление. Эксперты предсказывают, что его пик придётся на осень», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси китайское правительство приостановило ввоз продукции более 100 продовольственных компаний из Тайваня. В стоп-лист вошло более 3 тыс. товаров, среди которых морепродукты, чай, мёд и так далее, отмечает издание Bloomberg.