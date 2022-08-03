Токио, 3 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Издательская компания D3 Publisher и студия Shade официально анонсировали игру Samurai Maiden в аниме-стилистике, в которой геймерам предложат управлять действиями молодой мечницы. Об этом 3 августа сообщает портал Gemarsu.

Фигурка в стиле аниме

Релиз игры состоится на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch будущей «зимой», пока разработчики не назвали точную дату выхода. Сюжет расскажет о приключениях школьницы Цумуги Тамаори, которую во время сна перемещают в японский исторический период Сэнгоку (вторая половина XV века — начало XVII века).

Девушка будет использовать свои навыки владения мечом, найдёт новых друзей и выступит против древнего зла в виде нежити, обнаруженного в одном из храмов. Разработчики, позиционирующие Samurai Maiden как «стильную игру про фехтование», выложили в Сеть анонсирующий трейлер.