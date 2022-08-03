Уфа, , 15:24 — REGNUM Прирост инвестиций в сферу торговли в первом квартале 2022 года в Башкирии составил 63,6%. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра правительства республики — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на заседании коллегии министерства торговли и услуг региона, 3 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Магазин Скриншот страницы sunhome.ru

Муратов также отметил, что в Башкирии оборот розничной торговли за пять месяцев вырос на 3,1%, а оборот общественного питания увеличился на 6,4%.

По словам министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева, на 1 июля текущего года в Башкирии работают около 26 тысяч предприятий торговли, в том числе 5,6 тысяч продовольственных магазинов, 9,7 тысяч непродовольственных, 5,7 тысяч магазинов смешанного ассортимента. Кроме этого, торговлю ведут свыше 4,2 тысяч нестационарных торговых объектов, пояснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в сфере торговли работаю более 300 тысяч человек.

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