Москва, , 15:21 — REGNUM Из нового санкционного пакета США наиболее чувствительным является включение в SDN лист ММК и ряда аффилированных с ним структур, в том числе турецкого завода, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ранее в этот список попала другой крупнейший российский металлургический холдинг — «Северсталь». Кроме ММК, в SDN-лист попали ПАО «ГТЛК» и его дочерние компании (в том числе SPV, выступающая эмитентом евробондов — GTLK Europe Capital DAC), фонд «Сколково» и «Сколтех».

Включение в SDN-лист — наиболее жесткая санкционная мера, предусматривающая блокировку активов в США и запрет американским компаниям и гражданам вести дела с фигурантами списка, владеть их активами.

При этом даже для неамериканских компаний и банков, которые продолжат работать с лицами из черного списка, возрастают риски попасть под вторичные санкции США и лишиться доступа к американскому рынку.

Соответственно, для ММК и российской металлургии в целом дополнительно ухудшаются условия экспорта, которые и так были существенно затруднены. Лицензия на сворачивание операций с ММК и ГТЛК действует до 1 сентября, на выход из их ценных бумаг — до 3 октября.

В санкционный список попали и несколько крупнейших российских бизнесменов — председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников, бывший бенифициар группы «Синара» и ТМК Дмитрий Пумпянский, бывший член советов директоров «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, руководители «Фосагро» Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший, бывший председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко.

Но важным фактором здесь является разъяснение OFAC, что производители удобрений «ФосАгро» и «ЕвроХим», а также аэропорт «Шереметьево» не затронуты блокирующими санкциями.

В обновленных ответах на часто задаваемые вопросы OFAC отмечает, что Гурьевы, Мельниченко и Пономаренко не контролируют соответственно «ФосАгро», «ЕвроХим» и «Шереметьево», и санкции на них не распространяются», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение о введении новых санкции в отношении России.

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