Новосибирск, , 15:21 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 3 августа в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализирован 301 пациент, в том числе 28 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 89 случаев заражения коронавирусом. За это же время 31 человек выписан с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в отделениях реанимации находятся 16 человек, на ИВЛ — четыре новосибирца.

Всего в регионе зарегистрировано 262 010 случаев заражения коронавирусом, 254 526 пациентов выписаны, умерли 5698 человек.