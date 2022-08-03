Тюменская область, 19 января, 2006, 10:09 — ИА Регнум. О расширении торгового сотрудничества между Тюменской областью и Республикой Казахстан шла речь 19 января на встрече губернатора Владимира Якушева с заместителем торгового представителя Республики Казахстан в России Вячеславом Черновым. Задача увеличения товарооборота между нашими странами в два раза поставлена президентами России и Казахстана - Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым.

Якушев отметил, что Тюменскую область с Казахстаном связывают и давние и тесные производственные, торговые и культурные отношения. Тюменская область активно сотрудничает с соседями из Казахстана сразу в нескольких отраслях - и в экономической, и социальной сферах. Расширению и укреплению делового партнерства способствуют выставки-ярмарки.

Тюменские товаропроизводители представляли свою продукцию на Российской Национальной выставке в Астане, международной выставке "Промстройиндустрия-Астана-2005", выставке в г.Челябинске, посвященной приграничному сотрудничеству России и Казахстана. Долгосрочные контракты на поставку сельскохозяйственной продукции и продуктов питания российские и казахстанские коллеги традиционно заключают на ишимской Никольской ярмарке.

В июле 2004 года в Петропавловске (Северо-Казахстанская область) начало работу представительство предприятий Тюменской области ОАО "Никольская ярмарка". После встречи с губернатором Чернов участвовал в работе круглого стола "Совершенствование внешнеэкономической деятельности: проблемы и пути их решения", который 18 января прошел в центре интернет-образования Тюменского госуниверситета.