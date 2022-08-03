Казань, , 16:48 — REGNUM По итогам июня в Казани продали 197 частных домов, что на 69% меньше аналогичного периода 2021 года (631 дом). Соответствующие данные приводит «Бизнес-онлайн» со ссылкой на пресс-службу управления Росреестра по РТ.

Частный дом (недвижимость, сельская ипотека) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По официальной информации, в республике в июне провели 1302 сделки по купле-продаже домов, что меньше показателя прошлого года на 64%.

В мае также наблюдалась отрицательная динамика по числу сделок на коттеджи. Тогда продали 176 домов, что в два раза меньше показателя мая 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в первом квартале 2022 года в Татарии выдали 15,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 45,9 млрд рублей. Средний срок займа составил 22 года, а средняя ставка — 7,86%.

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