Москва, 3 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко планирует провести свой последний бой в карьере в январе 2023 года. Об этом 3 августа он заявил на пресс-конференции.

Larry Burton Фёдор Емельяненко

«Мне ещё предстоит один бой, последний бой. Скорее всего, он пройдёт в январе следующего года», — сказал Емельяненко.

Напомним, 45-летний Емельяненко провёл за карьеру 47 поединков, в которых одержал 40 побед, потерпел шесть поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.