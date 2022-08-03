Воронеж, 3 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. За первое полугодие 2022 года в Воронежской области введено в эксплуатацию 852,7 тыс. кв. метров жилья, что составляет 143% к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство дома

Региональным проектом «Жильё» национального проекта «Жилье и городская среда» в Воронежской области в 2022 году предусмотрен ввод 1 865 тыс. кв. м, к 2024 году необходимо достичь объёма строительства в 2 274 тыс. кв. м жилья.

Также в регионе ведётся активное строительство объектов социальной инфраструктуры. Так, завершается строительство двух общеобразовательных школ: в Борисоглебске на 1224 места и в Новой Усмани на 1101 место.

«Приступили к работам по строительству поликлиники на 1100 посещений с подстанцией скорой медицинской помощи, строительству сетей водоснабжения, закольцовке Восточного микрорайона города Борисоглебска, строительству КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений города Борисоглебска и строительству автомобильной дороги «М «Дон» — п. Отрадное — г. Воронеж (ул. Урывского)», — подчеркнули в сообщении пресс-службы.

Добавим, что, по данным сервиса Headhunter, опубликованным 3 августа в СМИ, стоимость жилья в Воронежской области с 2020 года выросла в два раза, зарплаты стали больше лишь на 8,1%. Коэффициент доступности жилья в Воронежской области два года назад достигал 2,8, теперь — 4,2.