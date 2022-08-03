Салехард, , 16:25 — REGNUM Нефтяники справились с условной разгерметизацией танкера в Обской губе. Такой была легенда учений по безопасности, которые провели специалисты «Газпромнефть-Ямала» в районе «Ворот Арктики». Несколько часов потребовалось участникам тренировки, чтобы локализовать разлив и ликвидировать его последствия. Об этом сообщает Новостное агентство YAMAL1. RU.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Алгоритм работы по ликвидации разлива нефти разработан с учетом всех нормативов экстренного реагирования. Что еще важно — он учитывает все требования природоохранного законодательства. Тренировки на объектах с участием морского флота проводятся дважды в год. Сотрудники доказывают свой профессионализм как на открытой воде, так и на льду», — рассказал Артем Войводяну, технический директор «Газпромнефть-Ямала».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Томской области сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку по факту разлива нефтепродуктов на реке Обь.

Читайте также: Прокуратура начала проверку по факту разлива нефти в Томской области