Копенгаген, 3 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Поставки газа с месторождения Tyra на шельфе Северного моря в Дании начнутся с началом зимнего сезона 2023/24 годов, а не в июне будущего года, как ожидалось ранее. Об этом сообщает 3 августа пресс-служба концерна Danish Underground Consortium (DUC).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

В сообщении подчёркивается, что компания TotalEnergies, входящая в концерн, и партнёры DUC делают всё возможное, чтобы как можно скорее возобновить эксплуатацию месторождения. Они осведомлены о критической ситуации с энергоснабжением в Европе.

«Кроме того, мы работаем над увеличением краткосрочной добычи газа за счёт оптимизации существующей добычи», — добавили в концерне.

Задержка связана с пандемией COVID-19 — сложности возникли с поставками материалов и набором персонала.

Директор датского отделения TotalEnergies Мартин Рюне Педерсен подчеркнул, что Tyrа — краеугольный камень будущей добычи газа в Дании. Компания полностью сосредоточена на том, чтобы получать газ как можно скорее.

Месторождение Tyrа было закрыто в сентябре 2019 года. Здесь добывали 90% газа в Дании.

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