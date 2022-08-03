Москва, 3 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Латвия, как и другие страны Прибалтики, уже давно оказалась оторвана от реальности. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM указал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя заявление мэра Риги о демонтаже и сносе памятника советским воинам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Прибалтика ушла от реальности и не осознаёт того, что время противостояния пройдёт, а Россия на её восточной границе останется. Сегодня уровень русофобии потерял разумные объяснения и выходит за границы настолько, что скоро будет опасен для самих жителей Латвии. И снос памятника советским воинам в Риге свидетельствует о том, что местные власти хотят стереть имена своих предков из памяти народа. Мы видим сумасшествие, которое поглотило руководство Латвии, принимающее такие решения», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля правительство Латвии поддержало демонтаж 69 памятников, памятных знаков и других объектов советского периода.

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