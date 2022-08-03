Подгорица, 3 августа, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Подписание базового соглашения между Сербской православной церковью (СПЦ) и черногорским государством было нужно обеим сторонам. Такте мнение высказал патриарх Сербский Порфирий 3 августа в Черногории.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

«Я считаю чрезвычайно важным то, что и вы, уважая конституцию и законы Черногории, и мы, уважая эту же конституцию и законы, не хотели, чтобы у СПЦ было более высокое положение, чем у других религиозных сообществ. Тем не менее, логично и нормально то, что мы не хотели соглашаться на любой вариант, который предложил бы нам меньше этого», — процитировало агентство «Танюг» слова патриарха Порфирия.

Патриарх напомнил, что СПЦ уважает конституцию и законы каждого государства, в котором оно присутствует.

Напомним, что базовое соглашение между Сербской православной церковью и государством Черногория подписали в Подгорице 3 августа премьер-министр Черногории Дритан Абазович и патриарх Сербский Порфирий.