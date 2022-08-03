Истра, Московская область, , 15:15 — REGNUM Внутри горящих складов в подмосковном селе Петровское могут быть баллоны с газом. Об этом сообщил один из сотрудников складских помещений, видео с которым опубликовал телеграм-канал SHOT.

Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья Иван Коновалов © ИА REGNUM

По его словам, склад был заполнен различными категориями товаров, в числе которых он назвал газовые баллоны и аэрозоли. На данный момент персонал уже начали вывозить на автобусах с места ЧП.

«А жители соседних с пожаром домов чувствуют себя весьма некомфортно — на них летит пепел и куски обгоревшего пенопласта», — сообщил телеграм-канал.

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