Истра, Московская область, 3 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Внутри горящих складов в подмосковном селе Петровское могут быть баллоны с газом. Об этом сообщил один из сотрудников складских помещений, видео с которым опубликовал телеграм-канал SHOT.

Иван Коновалов ИА REGNUM Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья

По его словам, склад был заполнен различными категориями товаров, в числе которых он назвал газовые баллоны и аэрозоли. На данный момент персонал уже начали вывозить на автобусах с места ЧП.

«А жители соседних с пожаром домов чувствуют себя весьма некомфортно — на них летит пепел и куски обгоревшего пенопласта», — сообщил телеграм-канал.