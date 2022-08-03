Кишинёв, , 15:14 — REGNUM Участники акции протеста в Кишинёве, организованной оппозиционной партией «Шор» возле администрации президента Молдавии 3 августа, принесли к зданию корзину и кизяком — сушёным навозом, которым топят печи. Об этом сообщает телеканал TV8.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, протестующие выражают недовольство ростом цен на энергоносители. Они принесли платы с критикой в адрес президента страны Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС): «Майя Санду и ПДС повышают цену на газ!» и другие.

«Это большое и внушительное здание, где укрывается хозяйка, которая обещала нам хорошие времена, но привела нас к катастрофе. Мы пришли протестовать и объявить, что у нас впереди сложные времена, а осенью и зимой грядет катастрофа. Газ будет дороже золота, поэтому придётся переходить на кизяк», — заявил в ходе митинга один из представителей партии.

Он начал скандировать: «Майю Санду — на кизяк!». Выступающие поддержали остальные протестующие.

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