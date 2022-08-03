Берлин, 3 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Отремонтированная для газопровода «Северный поток» турбина Siemens не подпадает под санкции ЕС. Об этом представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил 3 августа журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

По его словам, никаких дополнительных гарантий для того, чтобы поставить турбину в Россию, не требуется. Со стороны Германии есть всё, что нужно.

«Турбина не находится под санкциями, [дополнительные] документы не нужны», — сказал Бюхнер на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Газпрому нужна уверенность: принадлежащая компании турбина не подпадает под санкции и не может быть отключена дистанционно.

Читайте также: Песков назвал требования России по турбине для «Северного потока»