Нили, Афганистан, 3 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В афганской провинции Дайкунди 25-летний молодой человек покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

Инцидент произошёл в деревне Сохур уезда Пату. Местный источник, попросивший не называть его имени, сообщает, что молодого человека звали Хикматулла. По его словам, трагедии предшествовала ссора с братом.

Следует отметить, что в последние месяцы в Афганистане участились случаи суицида среди подростков и молодёжи. Несколько дней назад молодой человек свёл счёты с жизнью в районе Демазанг города Кабула.