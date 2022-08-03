Донецк, 3 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Украинские нацисты снова подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что новый обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 14 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля 2022 года в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 283 мирных жителя, включая 16 детей.