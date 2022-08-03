Курск, 3 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, ефрейтор Григорий Залозных. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, ефрейтор Григорий Залозных

Залозных родился в августе 1988 года в селе Коренево Кореневского района. В 2010 году был призван на военную службу в ряды Вооруженных Сил РФ. Позже работал в сельхозпредприятии, а с 2020 года вернулся на военную службу по контакту.

Погиб 30 июля. Представлен к награждению орденом Мужества посмертно. 3 августа был похоронен на кладбище в Коренево.