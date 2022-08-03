Киев, 3 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Киевский режим отзывает миротворцев из Косово, сообщает 3 августа «РБК Украина» со ссылкой на командование ВСУ.

Georgia National Guard KFOR. Косово

«Украина отзывает своих граждан из Косово, которые принимали участие в миротворческой миссии. Речь идет о KFOR (Международных силах по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО)», — сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Приштина приняла решение о том, что с 1 августа на территории сепаратистского Косово не действуют документы, удостоверяющие личность, выданные органами Республики Сербия. Это вызвало новые волнения на севере Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами. Руководство сепаратистского образования приняло решение отложить применение нового закона о личных документах до 1 сентября.