Киев, 3 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Украинская армия не испытывает проблем с живой силой, заявил командующий оперативного командования «Юг» ВСУ Андрей Ковальчук.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, которые приводит издание «Фокус», украинские власти могут мобилизовать ещё примерно 500 тыс. человек.

«В украинских войсках нет проблем с живой силой, — приводит издание слова Ковальчука. — У нас уже мобилизовано полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо».

Он отметил, что украинские войска испытывают нехватку тяжёлого вооружения. Ковальчук утверждает, что у ВСУ не было потерь систем HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский доброволец рассказал о «мясорубке», в которой оказались солдаты ВСУ в Донбассе.