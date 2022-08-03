Вашингтон, 3 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Известные актёры Джаред Лето и Джейми Ли Кёртис присоединились к актёрскому составу ленты «Особняк с приведениями» от Disney. Об этом сообщил портал ComicBook 3 августа.

Кадр из интервью на телевидении Джаред Лето

По данным источника, в предстоящей картине Лето исполнит роль призрака из шляпной коробки, а Кёртис сыграет медиума-экстрасенса мадам Леоту. Ранее своё участие в съёмках подтвердили Розарио Доусон, Лакит Стэнфилд, Оуэн Уилсон, Денни ДеВито и Тиффани Хэддиш.

Напомним, «Особняк с приведениями» является перезапуском одноимённой комедии 2003 года. Премьера фильма намечена на 10 марта 2023 года.