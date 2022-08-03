Джакарта, , 15:07 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будет вынуждена пересмотреть мирный план, согласованный с Мьянмой, если военные проведут новые казни, сообщает Sindonews.

Страны АСЕАН Sidney KH

Министры иностранных дел стран АСЕАН настаивают на более жестких действиях в отношении Мьянмы.

«Если будет казнено больше заключенных, мы будем вынуждены пересмотреть нашу роль в решении проблемы», — заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

«Камбоджа вместе с другими государствами — членами АСЕАН глубоко разочарована и обеспокоена казнью активистов», — добавил Хун Сен.

Военные Мьянмы ранее заявили, что активисты были приговорены к смертной казни за пособничество «террористическим актам» со стороны движения гражданского сопротивления. Это была первая казнь в Мьянме за последние десятилетия.