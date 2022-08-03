Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Сценаристка сериала «Дом дракона» Сара Хесс высказалась на тему жестокости персонажей шоу по отношению к женщинам. Об этом 3 августа пишет Variety.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

Хесс прокомментировала высказывания режиссёра Мигеля Сапочника о том, что сериал «отступает» от темы сексуального насилия над женщинами в отличие от «Игры престолов». Сценаристка «Дома дракона» прямо заявила, что команда «не будет показывать сексуальное насилие» в спин-оффе, однако авторы «не уклоняются» от этой темы. «Во всяком случае, мы собираемся пролить свет на этот аспект. Нельзя игнорировать насилие над женщинами со стороны мужчин в то время. Его не следует преуменьшать, как и не следует превозносить», — добавила Хесс.

ИА REGNUM напоминает, что в основу сюжета «Дома дракона» легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь», при написании которой он «черпал вдохновение из истории» Средневековья. Премьера шоу состоится 21 августа 2022 года.