Москва, 3 августа, 2022, 21:40 — ИА Регнум. НОВАТЭК начал проект по мониторингу утечек метана с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках реализации комплексной программы климатических и экологических целей и развития системы многоуровневого инструментального контроля утечек. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Применение БПЛА для мониторинга утечек метана повышает точность и оперативность измерений, а также способствует сокращению затрат по сравнению с применением других методов мониторинга», — указано в сообщении.

При помощи беспилотных летательных аппаратов планируется обследовать инфраструктуру Юрхаровского и Западно-Ярояхинского месторождений компании общей площадью 100 га и газопровода протяжённостью 50 км. Беспилотник оснащён сверхчувствительными газоанализаторами и приспособлены к работе в труднодоступных районах в режиме реального времени.

БПЛА станет элементом многоуровневой системы инструментального контроля утечек метана, в которую уже включён спутниковый и наземный мониторинг.

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