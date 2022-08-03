Кабул, , 15:05 — REGNUM В продолжение оказания гуманитарной помощи международным сообществом народу Афганистана в Кабул прибыл очередной её пакет на 40 миллионов долларов наличными. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Банк Mark Moz

Ахмадулла Васик, один из представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в «Твиттере», что это второй пакет денежной помощи от международного сообщества, прибывший в Кабул за последнюю неделю.

Деньги были вручены одному из коммерческих банков в афганской столице.