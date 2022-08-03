Кабул, 3 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В продолжение оказания гуманитарной помощи международным сообществом народу Афганистана в Кабул прибыл очередной её пакет на 40 миллионов долларов наличными. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Ахмадулла Васик, один из представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в «Твиттере», что это второй пакет денежной помощи от международного сообщества, прибывший в Кабул за последнюю неделю.

Деньги были вручены одному из коммерческих банков в афганской столице.