Новосибирск, 3 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Председатель Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн предложил главе МИД Росии Сергею Лаврову открыть консульство своей страны в Новосибирске. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

«Ваша страна огромная: с запада на восток! Посередине находится такой город, как Новосибирск, который для нас является самым близким и доступным городом, — сказал Мин Аун Хлайн. — Поэтому хотели бы предложить открыть консульство в Новосибирске».

По официальным данным, лидер Мьянмы посещал Новосибирскую область в середине июля.