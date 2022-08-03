Уфа, , 15:06 — REGNUM Женщину обвинили в жестоком обращении с детьми в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ребенок Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР

По версии дознания, с января по июнь 2022 года фигурантка уголовного дела, являясь бабушкой-опекуном двух своих внуков 2012 и 2014 годов рождения, избивала их.

«Она неоднократно закрывала детей в подполе дома, распивала спиртные напитки, не занималась их воспитанием, содержала в антисанитарных условиях, заставляла выполнять непосильную работу, ограничивала в еде», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением.

Отмечается, что дети были изъяты из семьи и помещены в специализированный дом ребенка. Свою вину фигурантка уголовного дела признала. Уголовное дело передано мировому судье по Зианчуринскому району для рассмотрения по существу.