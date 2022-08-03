Лондон, , 15:02 — REGNUM В Английской премьер-лиге (АПЛ) футболисты больше не будут преклонять колени перед каждым матчем в рамках акции BLM. Об этом 3 августа сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что капитаны клубов заверили АПЛ, что команды продолжат участвовать в акциях, приуроченных к борьбе с расизмом.

Но с сезона-2022/23 игроки команд будут преклонять колено только перед определёнными матчами. В это число входят стартовые игры сезона, матчи Boxing Day, а также те туры в октябре 2022 года и марте 2023-го, которые будут посвящены кампании по борьбе с расизмом.

Ранее сообщалось, что футболисты АПЛ больше не хотят вставать на колено перед матчами, поскольку считают, что эта акция потеряла значение.

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