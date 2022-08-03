Степанакерт, , 15:02 — REGNUM Вооружённые силы Азербайджана второй раз в течение 3 августа обстреляли позиции армии обороны Нагорного Карабаха на линии соприкосновения, из-за чего был ранен военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Арцаха.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Около 15: 00 (14:00 мск) на северо-западном участке линии соприкосновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, в результате чего смертельное ранение получил один военнослужащий», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что ещё восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в Нагорном Карабахе сообщили, что азербайджанская сторона с применением миномётов и БПЛА обстреляла армянские позиции утром 3 августа. Тогда были ранены семеро карабахских военнослужащих.

Напомним, ранее в Азербайджане сообщили, что после обстрела с армянской стороны погиб солдат азербайджанской армии.

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