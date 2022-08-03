Элиста, 3 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Под следствие попал младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН России по Республике Калмыкия». Его заподозрили в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 3 августа.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Следователи полагают, что в июле 2022 года подозреваемый пронёс и передал одному из осуждённых мобильный телефон. За это он получил взятку в размере 15 тыс. рублей.

Фигурант уголовного дела находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.