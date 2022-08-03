Ульяновск, , 15:00 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в незаконном получении социальных выплат. По данным следствия, речь идёт о сумме в 1,134 млн рублей, сообщает УМВД России по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед судом предстанет житель одного из сёл Цильнинского района. Правоохранители установили, что он фальсифицировал документы о трудоустройстве в сельской местности, незаконно получив 1 134 000 рублей социальной выплаты для улучшения жилищных условий.

В полиции считают, что полученными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении социальных выплат»). Материалы переданы в Цильнинский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Цильнинском районе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника салона сотовой связи, которого подозревают в мошенничестве

Подробнее: Сотрудника ульяновского салона сотовой связи подозревают в мошенничестве