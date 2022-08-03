Пули-Алам, Афганистан, 3 августа 2022, 15:00 — REGNUM Должностные лица департамента спорта афганской провинции Логар объявили об окончании соревнований по смешанным единоборствам под названием «Ночь чемпионов Логара». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Боксёрские перчатки
Боксёрские перчатки
Pavel Ševela

В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов из шести провинций. В «клетке» выступали бойцы из провинций Кабул, Хост, Пактия, Каписа, Кунар и Логар. Первое место заняла команда Логара, второе место — команда Кабула, третье место — команда Пактии.

Вахидулла Сахрайи, генеральный секретарь федерации Афганистана по боевым искусствам, сообщил изданию, что эти соревнования проводились с целью отбора лучших бойцов в сборную страны.

Хасибулла Хайдари, один из организаторов соревнований, подчеркнул, что проведение мероприятий такого рода важно для укрепления и развития спорта, чтобы в будущем спортсмены могли участвовать в национальных и международных соревнованиях.

Следует отметить, что не так давно в Пактии проводились открытые соревнования по смешанным единоборствам среди спортсменов из 18 провинций.