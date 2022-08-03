Пули-Алам, Афганистан, 3 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Должностные лица департамента спорта афганской провинции Логар объявили об окончании соревнований по смешанным единоборствам под названием «Ночь чемпионов Логара». Об этом сообщает газета «8 Собх».

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В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов из шести провинций. В «клетке» выступали бойцы из провинций Кабул, Хост, Пактия, Каписа, Кунар и Логар. Первое место заняла команда Логара, второе место — команда Кабула, третье место — команда Пактии.

Вахидулла Сахрайи, генеральный секретарь федерации Афганистана по боевым искусствам, сообщил изданию, что эти соревнования проводились с целью отбора лучших бойцов в сборную страны.

Хасибулла Хайдари, один из организаторов соревнований, подчеркнул, что проведение мероприятий такого рода важно для укрепления и развития спорта, чтобы в будущем спортсмены могли участвовать в национальных и международных соревнованиях.

Следует отметить, что не так давно в Пактии проводились открытые соревнования по смешанным единоборствам среди спортсменов из 18 провинций.