Москва, 3 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. У туристического потока из России в Мьянму есть очень хорошие перспективы роста, особенно, если страны откроют прямое воздушное сообщение. Об этом российский посол в Мьянме Николай Листопадов заявил 3 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Lim Ashley Янгон, Мьянма

Мьянма с 1 июля 2022 года ввела безвизовый режим для граждан России, которые направляются в страну с туристическими или деловыми целями. Режим будет действовать один год, напомнил дипломат.

По его словам, турпоток из России может вырасти «на порядок, в десятки раз» в условиях превышения спроса над предложением. Он добавил, что в Мьянму лучше ехать с ноября по март–апрель, так как на лето приходится сезон муссонов.

«Перспективы хорошие в этом плане, особенно если мы сможем открыть прямое авиасообщение между странами, хотя бы чартерные рейсы на первом этапе», — сказал Листопадов.

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