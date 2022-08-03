Сан-Сальвадор, 3 августа 2022, 14:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано 3 августа в муниципалитете Сан-Сальвадор с глубиной залегания шесть километров. Об этом сообщает министерство окружающей среды Сальвадора.
Отмечается, что эпицентр активности находился на глубине в шесть километров и сильно ощущался в 12:53 по местному времени.
Мэр Сан-Сальвадора Марио Дуран сообщил, что явление ощущалось по всей столице и ее окрестностям, что привело в действие систему гражданской обороны.
Отмечается, что жертв и материального ущерба нет.
Очевидцы в столице написали в социальных сетях, что почувствовали подземный гораздо сильнее, чем сообщали власти.