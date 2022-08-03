Сан-Сальвадор, , 14:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано 3 августа в муниципалитете Сан-Сальвадор с глубиной залегания шесть километров. Об этом сообщает министерство окружающей среды Сальвадора.

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Отмечается, что эпицентр активности находился на глубине в шесть километров и сильно ощущался в 12:53 по местному времени.

Мэр Сан-Сальвадора Марио Дуран сообщил, что явление ощущалось по всей столице и ее окрестностям, что привело в действие систему гражданской обороны.

Отмечается, что жертв и материального ущерба нет.

Очевидцы в столице написали в социальных сетях, что почувствовали подземный гораздо сильнее, чем сообщали власти.