Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM Железнодорожный суд Ростова-на-Дону изучит материалы уголовного дела в отношении восьми человек, входивших в состав банды похитителей деталей для электровозов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южной транспортной прокуратуре 3 августа.

Уголовное дело Severpost.ru

Следователи полагают, что жители Ростова-на-Дону вместе с работниками электровозоремонтного завода с апреля по июнь 2021 года похитили с территории предприятия медные детали, используемые для ремонта электровозов. Сумма хищений превысила 300 тыс. рублей.

Все восемь человек предстанут перед судом по обвинению в краже, совершённой в крупном размере организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ).