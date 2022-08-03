Грачаница, Сербия, 3 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Косово и Метохии, в населенном пункте Кишница рядом с Грачаницей на дорожном знаке с названием населенного пункта, в котором живут как сербы, так и албанцы, черной краской перечеркнуто название на сербском языке. Об этом сообщила Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии.

Форма Армии освобождения Косово

В сообщении канцелярии отмечается, что по дороге из сербской в албанскую часть Кишницы подавлен знак с надписью «УЧК» (аббревиатура террористической «Армии освобождения Косово» на албанском языке — ИА REGNUM), при этом в непосредственной близости от детской площадки.

«На этот знак смотрят сербы, проживающие в сербской части Кишницы, и это очевидная угроза сербскому народу, который ужасно пострадал от рук боевиков этой преступной и террористической организации», — подчеркивается в сообщении Канцелярии по Косово и Метохии.

Сербская сторона считает, что речь идет об очередной провокации албанцев, придуманной для того, чтобы заставить сербское население покинуть Косово и Метохию.

«Хотя Приштине и Курти (премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти — ИА REGNUM) очевидно мешают сербские названия и сербский язык, они не смогут стереть сербское существование в Косово и Метохии или изгнать сербов с их вековых домашних очагов, как бы не старались», — говорится в сообщении канцелярии.

Напомним, что 2 августа в ряде населенных пунктов на севере Косово и Метохии, где проживают в основном сербы, албанские боевики перекрывали движение и проводили обыск автомобилей.