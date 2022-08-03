Рига, , 14:56 — REGNUM По личному мнению министра образования Латвии Аниты Муйжниеце, русский язык уже не имеет прежнего значения в Европе и в течение ближайших десятилетий станет никому не нужен. Об этом она заявила в социальных сетях.

Запрет на русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом к ее комментарию стала дискуссия в социальной сети Twitter Латвии об одной из учебных программ Латвийского госуниверситета. В ней было написано, что часть обучения будет вестись на русском языке.

Артур Перконс задался вопросом, неужели министерство образования аккредитовало учебную программу «Геоинформатика», на которой якобы изучают старые карты Генштаба Вооруженных сил России.

«Согласно данным центра Академической информации, для этой программы недавно начался процесс аккредитации. Ее сейчас оценивают. Мое личное мнение: русский язык в ближайшие десятилетия никому не будет нужен», — так прокомментировала вопрос соотечественника глава минобразования Латвии.