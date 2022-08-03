Ярославль, , 14:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым позитивно оценил социально-экономическое положение дел региона, назвав его «вполне удовлетворительным». Стенограмма встречи, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, размещена на сайте президента страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рабочая встреча Владимира Путина и Михаила Евраева kremlin.ru

«По основным показателям у вас положение вполне удовлетворительное. Растет валовый региональный продукт, промышленное производство, инвестиции растут. В целом, работа вами налажена в последнее время», — сказал Владимир Путин.

Президент обратил внимание врио губернатора на вопросы дорожного строительства и экологии.

«Есть проблемные вопросы. Это дорожные сети, прежде всего местного, регионального значения. Действительно, есть над чем работать, это совершенно очевидно. Этому нужно уделать внимание. Экология — вы упомянули о зеленых маслах, смесях нефтепродуктов различных — тоже вместе с Правительством нужно заниматься этим напряженно», — поручил глава государства.

Михаил Евраев доложил президенту, что по итогам 2021 года индекс промышленного производства региона составил 106,8%, рост объёма инвестиций в основной капитал превысил план. В 2021 году в регионе было введено 760 тыс квадратных метров жилья, а за первые полгода 2022 года — уже 551 тысяча. Проблему обманутых дольщиков планируется полностью решить в 2023 году.

«К 2022 году проблема решена по 83 домам, еще по 6 домам мы решаем в этом году. И по последним 6 домам — в следующем» — доложил Михаил Евраев.

Одним из ключевых проектов для Ярославской области врио губернатора назвал ремонт дорог.

«У нас 57% областных и 73% муниципальных дорог находится в ненормативном состоянии. Это самая большая и серьезная проблема, с которой обращаются жители. Мы в этом году увеличили объём ремонта дорог на 55% — на 20% за счет федеральной поддержки, а на 35% — за счет лимитов 2023 года. Таким образом, мы существенно ускорили ремонт дорог, за счет лимитов следующего года мы сделаем часть дорог уже в этом году», — рассказал глава региона.

Как сказал на встрече Михаил Евраев, правительство области ведёт работу по ликвидации накопленного вреда экологии на берегу Волги.

«Две наши серьезные и требующие больших затрат проблемы — гудронные пруды и зеленые масла. Благодаря поддержке Министерства природных ресурсов, мы уже приступаем к решению вопроса с гудронными прудами. Стоимость этого проекта — более 4 млрд рублей», — пояснил Михаил Евраев.

Среди приоритетных направлений работы врио губернатора назвал программу модернизации общественного транспорта.

«Мы уже запустили пилотный маршрут с 14 июля, чтобы жители посмотрели, как он работает, дали свои замечания, предложения. А уже по всей территории города и района мы это будем делать в феврале–марте следующего года. Сейчас мы к этому готовимся. И, конечно, мы хотим потом это распространить на всю Ярославскую область. Будем постепенно идти — начали с Ярославля и района — и будем идти к тому, чтобы вся территория Ярославской области получила современный, комфортабельный общественный транспорт», — подчеркнул глава региона.

Владимир Путин попросил Михаила Евраева активно участвовать в национальной программе по борьбе с онкозаболеваниями.

«Мы в этом году строим два объекта — это хирургический корпус онкобольницы и детскую поликлинику, помимо 14 ФАПов. Мы участвуем и активно работаем с Министерством здравоохранения, находимся с ними в постоянном контакте» — сказал Михаил Евраев.

Врио губернатора поблагодарил администрацию президента и правительство за внимание и поддержку, которые федеральный центр оказывает Ярославской области.

«У нас постоянно бывает Игорь Олегович Щёголев и мы с ним обсуждаем все текущие вопросы. Приезжал и Игорь Иванович Борисов, и Максим Геннадьевич Решетников, и Денис Валентинович Мантуров, Дмитрий Николаевич Патрушев. Мы ведем диалог со всеми нашими федеральными ведомствами и стараемся участвовать по всех федеральных программах, чтобы достигать результатов для жителей Ярославской области. У нас все вопросы находятся в фокусе внимания, в том числе такие вопросы, как патриотическое воспитание, молодежная политика. Мы развиваем наши патриотические движения, Юнармию. По всем вопросам, по всем направлениям в Ярославской области у нас созданы дорожные карты и все вопросы находятся в фокусе внимания. Что-то уже сделали, многое еще предстоит сделать», — подытожил Михаил Евраев.

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