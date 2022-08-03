Улан-Батор, 3 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В случае ухудшении ситуации вокруг Тайваня Монголия готова эвакуировать оттуда своих граждан. По данным МИД Монголии, сейчас на острове находятся до 500 сограждан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

«Более 80% проживающих на Тайване монгольских граждан составляют студенты. В связи с летними каникулами половина из них вернулась на родину, к 31 июля 2022 года в Тайване находятся 462 гражданина Монголии. В случае ухудшении ситуации мы будем работать согласно разработанному плану», — заявили в МИД.

Со 2 августа монгольское внешнеполитическое ведомство начало регистрацию монгольских граждан, проживающих на Тайване.

Отметим, Монголия придерживается политики «одного Китая». В феврале 2022 года в ходе визита премьер-министра Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ правительства Монголии и КНР опубликовали совместное заявление. В документе Монголия подтверждала свою приверженность принципу одного Китая и поддержку позиции китайской стороны по вопросам, касающимся Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета.