Барнаул, , 14:55 — REGNUM В настоящее время в Алтайском крае наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Ежедневно регистрируют около 100 заболевших. В медицинских организациях Алтайского края сохраняется масочный режим, проводится вакцинация жителей региона.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Специалисты отмечают, что сейчас в основном болеют люди, привитые от COVID-19 больше шести месяцев назад: иммунитет закончился, и все началось по второму кругу. Чтобы не допустить взрывного роста, нужно провести иммунизацию населения. Вакцина будет эффективна и для нового штамма.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов повторно вакцинировался от коронавируса. На начало августа, по словам эпидемиолога региона Ирины Переладовой, в крае ежедневно выявляли более 90 заболевших, а в начале июля было около 50.

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