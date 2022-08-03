Москва, , 14:54 — REGNUM В Московском международном Доме музыки прошла церемония прощания с народной артисткой СССР, художественным руководителем — главным балетмейстером Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н. С. Надеждиной Мирой Кольцовой.

Свеча

Похороны хореографа состоятся в этот же день на Новодевичьем кладбище, где покоится основательница ансамбля, народная артистка СССР Надежда Надеждина, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, народная артистка СССР Мира Кольцова ушла из жизни 1 августа, ей было 83 года.

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