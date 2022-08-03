Тамбов, 3 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Тамбовской области 3 августа выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом — на 11 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Госпитализированы четыре человека. Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 935 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 824 пациента, в том числе 31 — за последние сутки.

За весь период скончались 2449 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.